Der Volksstimme liegt eine vollständige Liste mit der Anzahl aller Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten vor.
Aktualisiert: 20.02.2026, 17:44
Magdeburg. - Der Volksstimme liegt eine vollständige Liste mit der Anzahl aller Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten vor. Eine AfD- Abgeordnete sticht mit 16 Mitarbeitern heraus. So viele Mitarbeiter haben die 97 Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt: