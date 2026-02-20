weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Wahl
    3. >
  3. Landtagswahl Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Landtagswahl 2026: So viele Mitarbeiter haben die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt

Jetzt einschalten
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

Landtagswahl 2026 So viele Mitarbeiter haben die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt

Der Volksstimme liegt eine vollständige Liste mit der Anzahl aller Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten vor.

Von in/js Aktualisiert: 20.02.2026, 17:44
So viele Mitarbeiter haben die 97 Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt.
So viele Mitarbeiter haben die 97 Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt. Foto: Viktoria Kuehne

Magdeburg. - Der Volksstimme liegt eine vollständige Liste mit der Anzahl aller Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten vor. Eine AfD- Abgeordnete sticht mit 16 Mitarbeitern heraus. So viele Mitarbeiter haben die 97 Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt: