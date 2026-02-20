weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Gefahr von Vetternwirtschaft und Scheinjobs: 16 Mitarbeiter für AfD-Abgeordnete: Debatte um Obergrenze im Landtag entfacht

Gefahr von Vetternwirtschaft und Scheinjobs 16 Mitarbeiter für AfD-Abgeordnete: Debatte um Obergrenze im Landtag entfacht

Sachsen-Anhalts Landtag will bald das Abgeordnetengesetz ändern. Es geht um Filz und die Gefahr von Scheinjobs. Wer beschäftigt wie viele Mitarbeiter? Der Volksstimme liegt die Liste vor.

Von Jens Schmidt 20.02.2026, 17:30
Blick in den Magdeburger Landtag von Sachsen-Anhalt.
Blick in den Magdeburger Landtag von Sachsen-Anhalt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg. - Der Volksstimme liegt jetzt die Liste aller Landtagsabgeordneten mit der jeweiligen Zahl ihrer Mitarbeiter vor. Diese Mitarbeiter werden aus der Staatskasse finanziert. Die vollständige Liste können Sie hier einsehen: So viele Mitarbeiter haben die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt.