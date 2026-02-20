Sachsen-Anhalts Landtag will bald das Abgeordnetengesetz ändern. Es geht um Filz und die Gefahr von Scheinjobs. Wer beschäftigt wie viele Mitarbeiter? Der Volksstimme liegt die Liste vor.

Magdeburg. - Der Volksstimme liegt jetzt die Liste aller Landtagsabgeordneten mit der jeweiligen Zahl ihrer Mitarbeiter vor. Diese Mitarbeiter werden aus der Staatskasse finanziert. Die vollständige Liste können Sie hier einsehen: So viele Mitarbeiter haben die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt.