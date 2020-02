Bundestrainer Peter Schlickenrieder will sich an den norwegischen Langläufern orientieren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Karl-Josef Hildenbrand

Oberstdorf (dpa) - Ein Jahr vor der mit Spannung erwarteten Heim-WM 2021 in Oberstdorf hat der Deutsche Skiverband (DSV) ein neues Langlauf-Konzept vorgestellt und hofft so auf den Anschluss an die Weltspitze.

Bundestrainer Peter Schlickenrieder und die weitere sportliche Leitung wollen sich dabei vor allem an den Norwegern und deren Star Johannes Kläbo orientieren. "Die Norweger laufen diese Technik in Perfektion - sei es im Langlauf, im Biathlon oder in der Nordischen Kombination", sagte Schlickenrieder, der dem Rivalen attestierte, seit Jahren "einen Schritt voraus" zu sein.

Nach langen Jahren der Konzeptentwicklung durch DSV und das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) wurde am Samstagabend bei einer Podiumsdiskussion in Oberstdorf über die Fortschritte gesprochen. Die Informationsplattform zum "Training im Skilanglauf" soll Übungsleitern genauso wie Kadertrainern und Eltern zukünftig zur Verfügung gestellt werden und so eine bessere Jugendförderung zur Folge haben. Beim langfristig gesteckten Ziel WM 2021 peilen die Langläufer im kommenden Winter Medaillen im Allgäu an.

