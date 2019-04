Stuttgart/Troisdorf (dpa) - Der frühere Chef der Württembergischen Versicherungen und amtierende Vorstand, Norbert Heinen, ist bei einer Radtour von einem betrunkenen Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden.

Er starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) am Dienstag mitteilte. Heinen (64) hatte am Sonntag zusammen mit seiner Frau in Troisdorf bei Bonn an einer Ampel gehalten, als laut Polizei ein 38-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verlor und die beiden anfuhr. Der Mann flüchtete zunächst, konnte aber später gefasst werden. Bei ihm wurden mehr als 2,2 Promille gemessen. Heinens 62 Jahre alte Ehefrau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

"Wir sind fassungslos über den Tod unseres Freundes und Kollegen", sagte W&W-Vorstandschef Jürgen Junker einer Mitteilung zufolge. Heinen war bis 2018 Vorstandschef der Württembergischen Versicherungen und seither als Vorstandsmitglied für den Bereich Lebensversicherungen zuständig.