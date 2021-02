Astrazeneca will bereits im Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes auf den Markt bringen. Foto: Tim Ireland/XinHua/dpa Tim Ireland

Bereits im Frühjahr will der britische Pharmakonzern Astrazeneca mit klinischen Tests für eine neue Corona-Impfstoff-Generation beginnen. Die Produktion soll dann nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Cambridge (dpa) - Der britische Pharmakonzern Astrazeneca will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes auf den Markt bringen, der noch besser vor kursierenden Virus-Varianten schützen soll.

Im Frühjahr sollten klinische Tests mit diesen Impfungen beginnen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. In sechs bis neun Monaten könne dann voraussichtlich die Massenproduktion starten.

Auch der derzeit bereits in der EU, Großbritannien und vielen anderen Ländern eingesetzte Astrazeneca-Impfstoff, den der Konzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, soll prinzipiell wirksam gegen Varianten sein. Allerdings belegte eine Studie kürzlich, dass er bei der zunächst in Südafrika entdeckten Variante wohl weniger vor milden und schweren Verläufen von Covid-19 schütze. Bei anderen Corona-Varianten ist zudem teilweise noch ungeklärt, inwieweit sie sich der Wirkung bereits verfügbarer Impfstoffe entziehen können.

