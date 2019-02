Auf den 1. FC Magdeburg und seine Fans kommen mit dem Umbau der MDCC-Arena viele Veränderungen zu.

Magdeburg l Jan Kirchhoff freut sich immer, wenn er über die Fans in der MDCC-Arena spricht. „Die Unterstützung ist sensationell, einmalig“, sagt der Winter-Neuzugang des 1. FC Magdeburg. Ab Mitte März wird sich allerdings einiges ändern – für die Spieler des 1. FC Magdeburg, für deren Fans und für die Stimmung im Stadion. Dann wird die Nordtribüne, auf der auch die treuesten Anhänger von Block U zu Hause sind, statisch verstärkt und zu einem Stehplatzbereich umgebaut. Die Volksstimme beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Wann beginnt der Umbau, wie lange wird er dauern?

Los geht es vor dem Heimspiel am 29. März gegen den 1. FC Heidenheim. Die Maßnahmen sollen bis Februar 2020 abgeschlossen sein. Weiterer Vorteil neben der statischen Sicherung: Die Gesamtkapazität des Stadions wird dann 30.098 Zuschauer statt bisher 25.300 betragen.

Welche Blöcke werden gesperrt?

In der ersten Bauphase ab Ende März werden zunächst die Blöcke 1 bis 5 gesperrt. Ab 1. Juli werden zusätzlich auch die Blöcke 6 und 7 sowie Teile von Block 8 gesperrt. Anfang Oktober sollen laut Planung die Blöcke 1 bis 4 freigegeben werden.

Worauf müssen Dauerkarteninhaber achten?

Dauerkarteninhaber der Blöcke 1 und 2 sollen für die Zeit des Umbaus in die Blöcke 19, 20 und 24 umziehen. Die Umplatzierungsphase beginnt am kommenden Dienstag und endet am Freitag, 8. März. Wenn die Dauerkarteninhaber sich bis dahin nicht gemeldet haben, wird ihnen ein freier Platz zugewiesen.

Was hat es mit der Umbaukarte auf sich?

Für die Zeit der Umbauarbeiten erhalten Dauerkarteninhaber, die ihre Plätze in den Blöcken 1 und 2 haben, eine Umbaukarte. Diese ist unter anderem im Volksstimme Service Center erhältlich. Die Umbaukarte muss in Verbindung mit der Dauerkarte vorgezeigt werden. Wichtiges Detail: Nicht die Umbaukarte, sondern nur die Dauerkarte 2018/19 gilt auch als Fahrausweis an Spieltagen für das Netz der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Nach Abschluss der Umbauarbeiten können die Dauerkarteninhaber auf ihren alten Platz zurückkehren.

Wie geht es mit Block U weiter?

Die Fans von Block U werden ihre Blöcke 3 bis 5 verlassen und vorübergehend auf der Südtribüne in den Blöcken 16 bis 18 Platz finden. Diese Dauerkarten werden automatisch umgestellt, eine Umbaukarte ist nicht erforderlich.

Welche Probleme drohen durch die Umplatzierung?

Die Heimfans von Block U werden direkt neben den Gästefans platziert. Eine aus Sicherheitsgründen nicht ganz unkritische Lösung, die es in dieser Form übrigens auch beim Drittligisten Hansa Rostock gibt. FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik bleibt trotz dieses ungewöhnlichen „Miteinanders“ der Fanlager gelassen. „Wir haben uns mit unseren Fanvertretern ausgetauscht und uns dann für diese Lösung entschieden“, erklärt er. Der Gästebereich ist durch hohe Plexiglasscheiben abgetrennt.

Wie läuft der Dauerkartenverkauf für die kommende Saison?

Aufgrund der reduzierten Kapazität werden nur nicht verlängerte Dauerkartenplätze in den Verkauf gehen. Es wird keinen zusätzlichen Dauerkartenverkauf für die Saison 2019/20 geben. Das bestätigt Kallnik: „Damit müssen wir aufgrund der besonderen Umstände leider leben.“ Erst zur Saison 2020/21 sollte die Dauerkartenvergabe dann wieder wie gewohnt laufen.