Der Ticketverkauf für das Spiel des 1. FC Magdeburg gegen SC Freiburg, die erste Hauptrunde im DFB-Pokals, wird in drei Phasen angeboten.

Magdeburg (vs) l In der der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der 1. FC Magdeburg am Samstag, 10. August, 15.30 Uhr, in der MDCC-Arena auf Bundesligisten SC Freiburg. Am 23. Juli beginnt der Vorverkauf von Tickets für die Partie.

Karten für das Spiel werden in drei Verkaufsphasen angeboten. Zunächst können Dauerkartenbesitzer

des 1. FC Magdeburg ihren persönlichen Stammplatz für ein Pokalticket umwandeln, danach erhalten FCM-Vereinsmitglieder die Möglichkeit, Tickets für das Freiburg-Spiel zu erwerben. Zum Abschluss folgt ein möglicher freier Verkauf, der sich dem Mitgliederverkauf anschließt.

Verkaufsphasen im Überblick

23. bis 28. Juli 2019: Verkauf an Dauerkarteninhaber des 1. FC Magdeburg

30. Juli bis 1. August 2019: Verkauf an Mitglieder des 1. FC Magdeburg e.V.

Ab 2. August 2019: Freier Verkauf

Der 1. FC Magdeburg hat zudem eine Übersicht über die Preise veröffentlicht.

