Vereine in der Börde Bürgerverein gegründet: So beleben Altbrandsleber das Dorfleben neu

Nach Jahren der Ruhe bringt der neue Dorfclub „Zum Kniel“ frischen Wind in die Gemeinschaft. Nach einer gelungenen ersten Veranstaltung wollen die Mitglieder jetzt weitere Vorhaben umsetzen. Was die Pläne sind und warum ein Spielplatz bei der Gründung des Dorfclubs eine entscheidende Rolle spielt.