Vereine in der Börde Bürgerverein gegründet: So beleben Altbrandsleber das Dorfleben neu
Nach Jahren der Ruhe bringt der neue Dorfclub „Zum Kniel“ frischen Wind in die Gemeinschaft. Nach einer gelungenen ersten Veranstaltung wollen die Mitglieder jetzt weitere Vorhaben umsetzen. Was die Pläne sind und warum ein Spielplatz bei der Gründung des Dorfclubs eine entscheidende Rolle spielt.
18.12.2025, 19:00
Altbrandsleben - Auf diesen Adventsnachmittag blicken Anke Wittekopf und Annett Herrmann noch gerne zurück. In der Kirche des Ortes waren Ende November rund 60 Einwohner zusammengekommen, um die Vorweihnachtszeit einzuläuten.