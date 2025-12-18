Zachi spricht über Feminismus – und erntet genau das, wovor sie warnt. Die Facebook-Kommentarspalte unter dem Volksstimme-Artikel zeigt, wie hitzig und persönlich Feminismus diskutiert wird – und von wem. Eine Betrachtung.

Lob, Spott, Verachtung: So reagiert das Netz auf die Magdeburger Influencerin Zachi

Die Magdeburgerin Nicole Zacharias spricht als Influencerin Zachi_unplugged auf Instagram über Feminismus, patriarchiale Strukturen und Frauenhass.

Magdeburg. - Nicole Zacharias weiß, dass ihre öffentlichen Aussagen polarisieren können. Als Influencerin „Zachi“ spricht sie über Feminismus, patriarchale Strukturen und digitale Gewalt. In Interviews betont sie, dass öffentliche Sichtbarkeit – insbesondere für Frauen – häufig mit Anfeindungen verbunden sei. Der Volksstimme-Artikel über die Magdeburgerin hat entsprechende Reaktionen ausgelöst.