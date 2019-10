Der 1. FC Magdeburg empfängt in der dritten Fußball-Liga Hansa Rostock. Das Spiel FCM gegen FCH gibt es hier im Ticker und Blog.

Magdeburg (vs) l Am Sonnabend spielt der 1. FC Magdeburg in der dritten Fußball-Liga zu Hause gegen FC Hansa Rostock. Anstoß in der Magdeburger MDCC-Arena ist um 14 Uhr.



Das Spiel FCM gegen FCH verspricht ein Duell voller Emotionen zu werden. Magdeburg empfängt als 9. den direkten Tabellennachbarn Rostock (10.) Hier geht es zum Liveticker und Blog.