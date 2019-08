Der 1. FC Magdeburg spielt am Sonnabend, 10. August 2019, vor heimischer Kulisse in Magdeburg im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Archivfoto: Eroll Popova

Der 1. FC Madeburg empfängt im DFB-Pokal den SC Freiburg. Das Spiel FCM gegen SCF gibt es im Ticker und Blog.

Magdeburg/Freiburg (vs) l Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonnabend, 10. August 2019 (15.30 Uhr), gegen den SC Freiburg an.



Zweitliga-Absteiger Magdeburg hat zuletzt auswärts 3:1 gegen den SV Meppen gespielt.



Zum Liveticker im Blog FCM gegen SCF geht es hier.