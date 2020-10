Der 1. FC Magdeburg empfängt Türkgücü München in der MDCC Arena. Das Spiel gibt es hier im Ticker und Blog.

Magdeburg (vs) l In der 3. Liga empfängt der 1. FC Magdeburg am Freitag, 16. Oktober 2020, um 19 Uhr Uhr den Türkgücü München in der MDCC-Arena in Magdeburg.



Während des Spiels herrschen gelten wieder die Hygienevorschriften des Vereins - maximal 7500 Zuschauer dürfen sich im Stadion aufhalten. Tickets für das Spiel 1. FC Magdeburg gibt es im Online-Shop für bereits angemeldete Kunden. Wie der Verein mitteilt, wird es keine Karten an der Tageskasse geben. Im Stadion gilt eine Mund-Nasenschutz-Pflicht, dieser darf erst nach Einnehmen des Sitzplatzes abgenommen werden.







