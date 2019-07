Die Live-Spiele bei "Sport im Osten" im MDR stehen für den 5. bis 7. Spieltag fest. 1. FC Magdeburg gegen 1860 München wird zu sehen sein.

Magdeburg (vs) | 1860 München trifft am 24. August 2019 auf den 1. FC Magdeburg und der MDR ist live dabei, berichtet der Sender am Dienstag. Der 6. Spieltag der 3. Bundesliga präsentiert somit ein echtes Kracherspiel. Für die Fans des FCM könnte es auch emotional werden, so treffen die Blau-Weißen auf Dennis Erdmann, der im Sommer zu den "Löwen" gewechselt ist. Der Ex-Magdeburger hatte ursprünglich angekündigt in der 2. Bundesliga bleiben zu wollen oder nach England zu wechseln.

Die Live-Spiele vom 5. und 7. Spieltag sind auch bekannt. Am 17. August treffen der FSV Zwickau und MSV Duisburg aufeinander. Die beiden Vereine treffen zum fünften Mal aufeinander. Der MSV hat mit einer Bilanz von zwei Siegen eine leichte Favoritenrolle gegenüber den Zwickauern.

FSV Zwickau mit besserer Bilanz

Der 7. Spieltag am 31. August bietet wieder ein Spiel des FSV Zwickau. Dieses Mal treten die "Zebras" gegen die Würzburger Kickers an. Die beiden Vereine trafen ebenfalls in vier Duellen aufeinander. Hier hat der FSV mit zwei Siegen allerdings die Nase vorne.

Alle drei Spiele können live im MDR ab 14 Uhr bei "Sport im Osten" gesehen werden.

