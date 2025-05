Halberstadt. - Immer offener treten Rechtsextreme an den Schulen in Halberstadt auf, so Roland Fietzke. Der Leiter des soziokulturellen Zentrums Zora sprach von einer Bedrohungslage und die Zahlen der Kriminalstatistik scheinen ihm Recht zu geben. Die Delikte mit rechtsextremen Hintergrund sind im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Doch für Stefan Pasderski, Schulleiter am Gymnasium Martineum, sind solche Aussagen nicht konkret genug.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.