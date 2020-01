Der 1. FC Magdeburg wird vor dem Rückrundenauftakt für ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig auflaufen.

Magdeburg (vs) l Der FCM wird in seinem letztem Test vor dem Rückrundenauftakt der Drittliga-Saison am Sonnabend, 18. Januar 2020, gegen Eintracht Brauschweig antreten. Das gab der 1. FC Magdeburg am Montag bekannt. Die kurzfristig organisierte Partie wird in Braunschweig unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Am Sonnabend, 25. Januar 2020, findet dann das erste Liga-Spiel für den Drittligisten unter Führung des neuen FCM-Coaches Claus-Dieter Wollitz gegen den FSV Zwickau statt.

