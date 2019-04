Der 1. FC Magdeburg gastiert beim Hamburger SV. Das Hinspiel FCM gegen HSV in der MDCC-Arena verloren die Magdeburger mit 0:1. Das Foto zeigt Marcel Costly und Douglas Do Sanstos Justino im Zweikampf. Foto: Eroll Popova

Der 1. FC Magdeburg gastiert in der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV. Das Spiel HSV - FCM ist im Fernsehen und als Stream zu sehen.

Magdeburg / Hamburg (vs) l Am Montagabend (20.30 Uhr) empfängt der Hamburger SV im Volksparkstadion den 1. FC Magdeburg. Der Gästeblock ist ausverkauft. Das Hinspiel in der MDCC-Arena verloren die Magdeburger mit 0:1.

Das Spiel HSV gegen FCM am 8. April gibt es live nur im Bezahlfernsehen. Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie. Die Sendung beginnt bereits um 20 Uhr.

Im Live-Stream gibt es die Partie ebenfalls zu sehen - bei SkyGo. Beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Höhepunkte 40 Minuten nach Abpfiff gezeigt.

Und wer das Spiel hören möchte: Das HSVnetradio überträgt das Spiel HSV gegen FCM im 90-minütigen Livestream. Der kostenfreie Stream startet 15 Minuten vor Anpfiff und ist auch per iPhone-, Android- und Microsoft-Windows-Geräte sowie über Amazon Echo für jeden frei empfangbar.

Den Liveticker zum Spiel HSV gegen FCM gibt es am Montagabend hier.