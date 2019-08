Der 1. FC Madeburg reist in der 3. Fußball-Liga zum SV Meppen. Das Spiel SVM gegen FCM gibt es hier im Ticker und Blog.

Meppen / Magdeburg (vs) l Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonnabend, 3. August (14 Uhr), beim SV Meppen an. Der 9. in der Tabelle der 3. Fußball-Liga empfängt den 18.



Absteiger Magdeburg hat zuletzt in der MDCC-Arena 1:1 gegen Waldhof Mannheim gespielt und wartet weiter auf den ersten Sieg in der 3. Liga. Zum Liveticker SVM gegen FCM geht es hier.