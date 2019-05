Der 1. FC Magdeburg gastiert beim VfL Bochum. Das Hinspiel FCM gegen VfL in der MDCC-Arena (Foto) endete 0:0. Foto: Sportfotos-MD

Der 1. FC Magdeburg gastiert in der 2. Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum. Das Spiel Bochum - FCM ist im Fernsehen und als Stream zu sehen.

Magdeburg / Bochum (vs) l Am Sonnabend (13 Uhr) empfängt der VfL Bochum im Vonovia Ruhrstadion den 1. FC Magdeburg. Das Hinspiel in der Magdeburger MDCC-Arena endete 0:0.

Das Spiel VfL gegen FCM am 4. Mai gibt es live nur im Bezahlfernsehen. Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie. Die Sendung beginnt bereits um 12.30 Uhr. Kommentator des Spiels ist Holger Pfandt, so Sky. Die Samstagskonferenz moderiert Stefan Hempel.

Im Live-Stream gibt es die Partie ebenfalls zu sehen - bei SkyGo. Beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Höhepunkte 40 Minuten nach Abpfiff gezeigt.

Der FCM gewinnt gegen Greuther Fürth Magdeburg (jl) l Der 1. FC Magdeburg hat Greuther Fürth in der MDCC-Arena vor 18.243 Zuschauern mit 2:1 besiegt. Der 1. FC Magdeburg hat in der MDCC-Arena gegen Greuther Fürth 2:1 gewonnen. Die Mannschaft ...



Christian Beck (r.) vom 1. FC Magdeburg gegen Sascha Burchert (M.) von SpVgg Greuther Fürth....



Julian Green von SpVgg Greuther Fürth (l.) gegen Rico Preißinger vom 1. FC Magdeburg i...



Silvio Bankert (vorn) und Mario Kallnik (r.) stehen am Spielfeldrand während der 1. FC Magde...



Daniel Steininger vom SpVgg Greuther Fürth (v.l.) beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg mit T...



FCM-Spieler Rico Preißinger (v.l.) mit Marius Bülter und Felix Lohkemper beim Spiel des...



FCM-Fans in der MDCC-Arena beim Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Greuther Fürth. Foto: Eroll ...



Silvio Bankert (v.l), Tarek Chahed und Maik Franz freuen sich über den 2:1-Sieg des 1. FC Ma...



Den Liveticker zum Spiel VfL Bochum gegen 1. FCM gibt es am Sonnabend hier.