  4. Advent im Harz: Eine Thüringer Schaustellerin und ihre Eindrücke vom Halberstädter Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder wird nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern auch über den Halberstädter Weihnachtsmarkt gemeckert. Jacqueline Hentrich aus Breitenworbis ist erstmals mit zwei Ständen auf dem Markt – und kann die Kritik nur in Teilen nachvollziehen.

Von Sabine Scholz 21.12.2025, 14:00
Jacqueline Hentrich und Reno Becker gehören zu den Standbetreibern auf Halberstadts Weihnachtsmarkt.
Jacqueline Hentrich und Reno Becker gehören zu den Standbetreibern auf Halberstadts Weihnachtsmarkt. Foto: Maria Lang

Halberstadt. - Dass sie mit ihrem großen Imbissstand auf Halberstadts Weihnachtsmarkt steht, hätte sie im Sommer selbst noch nicht gedacht, berichtet die Thüringer Schaustellerin Jacqueline Hentrich. Die viele Kritik in den sozialen Medien am Halberstädter Markt teilt sie nur sehr begrenzt.