Alle Jahre wieder wird nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern auch über den Halberstädter Weihnachtsmarkt gemeckert. Jacqueline Hentrich aus Breitenworbis ist erstmals mit zwei Ständen auf dem Markt – und kann die Kritik nur in Teilen nachvollziehen.

Eine Thüringer Schaustellerin und ihre Eindrücke vom Halberstädter Weihnachtsmarkt

Jacqueline Hentrich und Reno Becker gehören zu den Standbetreibern auf Halberstadts Weihnachtsmarkt.

Halberstadt. - Dass sie mit ihrem großen Imbissstand auf Halberstadts Weihnachtsmarkt steht, hätte sie im Sommer selbst noch nicht gedacht, berichtet die Thüringer Schaustellerin Jacqueline Hentrich. Die viele Kritik in den sozialen Medien am Halberstädter Markt teilt sie nur sehr begrenzt.