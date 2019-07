Der alte Gutshof, der mit Pollern abgetrennt wurde, ist kein Parkplatz, stellte Kunraus Ortsbürgermeister Uwe Bock im Ortschaftsrat klar. An der Kaufhalle, wo es nur die Einbuchtung (im Vordergrund) gibt, wird es eng, merkte eine Einwohnerin in der Sitzung an. Foto: Markus Schulze