Erneute Kollision auf der A14: Autobahn nach tödlichem Unfall bei Halle erneut gesperrt

Halle (Saale)/MZ - Auf der A14 bei Halle hat sich am Nachmittag erneut ein Unfall ereignet. Dieses Mal ist der Abschnitt zwischen Trotha und Tornau betroffen. Und wieder ist die Autobahn in Richtung Leipzig voll gesperrt. Es quält sich der komplette Verkehr in Richtung Süden seit Stunden durch die Stadt. Im Norden Halles sorgt das für ein Verkehrs-Chaos.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Halle war zuvor am Montagmittag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hatte der Unfallverursacher - dessen Identität noch unklar ist - zwischen den Anschlussstellen Tornau und Peißen in Richtung Leipzig in einer Baustelle das Stauende übersehen und war auf einen anderen Lkw aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Zudem wurde ein weiterer Sattelzug in die Kollision verwickelt.

Die Autobahn war in Richtung Leipzig voll gesperrt werden, ist zwischenzeitlich aber wieder freigegeben worden. An der Unfallstelle wird eine Brücke neu gebaut. Deshalb ist dort die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h gedrosselt.