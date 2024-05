Ein 46-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Coswig mit seinem Auto betrunken von der Straße abgekommen und gegen drei Bäume geprallt.

Coswig/dpa - Ein 46-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Coswig im Landkreis Wittenberg mit seinem Auto betrunken von der Straße abgekommen und gegen drei Bäume geprallt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei Wittenberg am Sonntag mitteilte.

Die Polizisten stellten bei dem 46-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille fest. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf 6500 Euro.