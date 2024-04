In Raguhn-Jeßnitz haben Diebe die Scheibe eines am Friedhof geparkten Autos eingeschlagen und eine Handtasche samt Portemonnaie gestohlen. Kurz darauf hoben sie 1.500 Euro vom Konto der Besitzerin ab.

Raguhn-Jeßnitz. - Diebe haben am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Raguhn-Jeßnitz die Scheibe eines am Friedhof geparkten Autos eingeschlagen und die Handtasche der 68 Jahre alten Besitzerin gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

In der Tasche hätten sich neben persönlichen Papieren auch Bargeld sowie mehrere Geldkarten befunden. Nach Angaben der Polizei hoben die Täter kurz nach dem Einbruch 1.500 Euro vom Konto der Besitzerin ab.