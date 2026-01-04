Ein Mann radelt des nachts durch Burg, als ihm ein anderer Mann vor das Rad springt und ihn runterreißen will. Die Polizei stellt hohen Alkoholkonsum fest.

Burg - In der Nacht zum Samstag, 3. Januar, versuchte ein Unbekannter einen Mann während der Fahrt am Markt in Burg von seinem Fahrrad zu stoßen, informiert die Polizei. Und nicht nur das: Außerdem griff er zu einem seilartigen Gegenstand, wie es die Polizei beschreibt, um den Mann auf dem Fahrrad anzugreifen.

Der 35-Jährige auf dem Rad, der sich auf dem Heimweg befand, informierte die Polizei über den Angriff, die kurze Zeit später vor Ort war. Dort trafen sie neben dem Geschädigten einen 27-jährigen Mann an, der der Angreifer sein soll.

Notarzt soll Geisteszustand beurteilen

Die Beamten ließen den jungen Mann „pusten“ und stellten einen Atemalkoholwert von 2,79 Promille fest. Weil das Verhalten des Mannes - einem anderen ohne ersichtlichen Grund vor das Rad springen, runterstoßen und mit einem Seil angreifen - auffällig war, riefen die Beamten noch einen Notarzt dazu, der dann den Geisteszustand beurteilen sollte. Nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme wurde der Beschuldigte anschließend aus der polizeilichen Maßnahme an seiner Wohnadresse entlassen.

Der 35-Jährige auf dem Rad blieb bei dem Angriff unverletzt. Die Polizei führt den Tathergang unter „gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr, sowie einer versuchten gefährlichen Körperverletzung“.