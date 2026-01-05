2023 wurde ein Automat an der Bushaltestelle in Heyrothsberge aufgestellt. „Vapes-Snacks-Drinks“ ist darauf zu lesen und darin zu finden. Oder besser war zu finden - der Automat wurde von Unbekannten gesprengt.

Automatsprengung an der Bushaltestelle an der B184: Detonation bringt großen Schaden im Umfeld

In den Morgenstunden des 5. Januars wurde der Snackautomat in Heyrothsberge, direkt an der B 184 gelegen, gesprengt.

Heyrothsberge - Den Snackautomaten an der Bushaltestelle in Heyrotsberge, direkt an der B184, ist von Unbekannten gesprengt worden. In den Morgenstunden des 5. Januars gegen 4.50 Uhr knallte es laut.

Das hörte ein 59-jähriger Mann. Er rannte raus, konnte aber nur noch den gesprengten Automaten vorfinden - ohne einen vermeintlichen Täter zu sehen. Er informierte sofort die Polizei.

Die Sprengung des Automaten beschädigte auch die Bushaltestelle und das gegenüberliegende Haus

Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat vollkommen zerstört, wie die Polizei jetzt informierte. Außerdem wurden die angrenzende Bushaltestelle und die Fassade des Hauses gegenüber durch herumfliegende Teile beschädigt.

Der bisherige Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich, ein Gesamtschaden hierzu steht jedoch noch aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

So sah der Snackautomat in Heyrothsberge nach der Aufstellung 2023 aus. Trotz prominenter Stelle an der B 184 wurde der Automat gesprengt. Foto: Raphael Irmer

Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen beobachten konnten oder auch die Tatausführung sahen. Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder unter levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.

Es ist der vierte Automat in den letzten 12 Monaten, der im Jerichower Land gesprengt wurde. Zuletzt war in Güsen am Bahnhof ein Fahrkartenautomat am 1. Januar gesprengt worden.

Davor war es ein Snackautomat in Gommern am Gymnasium im Januar 2025. Im September folgte auch hier die Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Gommern.