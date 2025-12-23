Auf der Autobahn 2 im Jerichower Land hat es gekracht. Zwischen den Anschlussstellen Lostau und Burg-Zentrum kommt es zu Behinderungen, es gibt eine Sperrung.

Achtung, Autofahrer: Auto liegt auf der Autobahn 2 auf dem Dach - Fahrspur ist gesperrt

Im Abschnitt zwischen Lostau und Burg-Zentrum kommt es auf der Autobahn 2 derzeit zu Behinderungen. Hier hat es gekracht.

Burg - Einen Tag vor Weihnachten müssen sich Autofahrer auf der Autobahn 2 auf Beeinträchtigungen einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Lostau und Burg-Zentrum ist es zu einem Unfall gekommen.

Der Unfall soll sich gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Berlin ereignet haben, wie es auf Nachfrage von der Autobahnpolizei heißt. Derzeit liegt hier ein Fahrzeug neben der Autobahn auf dem Dach.

Aus diesem Grund ist die rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr rollt im Unfallbereich nur auf zwei Fahrspuren.

Mit Blick auf das Weihnachtsfest und den Reiseverkehr, der sich nun eingestellt hat, ist die Autobahn gut gefüllt. Wie es zum Crash gekommen ist und ob Personen verletzt worden sind, ist der derzeit offen.