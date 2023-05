In Burg bei Magdeburg ist es laut Polizei zu einer fremdenfeindlichen Attacke auf einen Außendienstmitarbeiter gekommen. Eine Frau soll dabei den Hitler-Gruß gezeigt haben.

Angriff auf Außendienst in Burg: Mitarbeiter fremdenfeindlich attackiert, Frau zeigt Hitler-Gruß

In Burg bei Magdeburg ermittelt nun der Staatsschutz, nachdem bei einer verbalen Attacke auf einen Außendienstmitarbeiter von einer Frau der Hitler-Gruß gezeigt worden sein soll.

Burg - vs

Er ist in Burg bei Magdeburg nur seiner Arbeit nachgegangen und dabei das Ziel von fremdenfeindlichen Anfeindungen geworden. Im Rahmen einer Kundenbefragung wurde ein Außendienstmitarbeiter eines Telefonanbieters am 25. Mai 2023 an der Martin-Luther-Straße zur Zielscheibe. Nach Informationen der Polizei soll ihn eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses gegen 17 Uhr beim Öffnen der Tür zunächst fremdenfeindlich beleidigt.

Im weiteren Verlauf sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen und der Mitarbeiter „unsanft des Hauses verwiesen“ worden, heißt es weiter in einer Mitteilung.

Ein Kollege des Geschädigten bekam die Auseinandersetzung mit und wurde ebenfalls beleidigt, als wissen wollte, was los ist. Die beschuldigte Frau soll während des Vorfalls den Hitler-Gruß gezeigt haben. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.