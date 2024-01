Zu einem Verkehrsunfall ist es am 25. Januar 2024 in der Burger Ortschaft Reesen gekommen. Ein Anhänger ist dabei gegen ein Auto gekracht.

Reesen - Zu einem Verkehrsunfall auf der Reesener Dorfstraße ist es am Donnerstagmittag, 25. Januar 2024, gekommen. Wie die Polizei informiert, ist dabei ein Blechschaden entstanden.

Was war passiert? Kurz vor 14 Uhr soll der Unfallverursacher mit seinem Wagen aus Richtung Sandschelle kommend in Richtung Berliner Chaussee unterwegs gewesen sein. In Höhe der Hausnummer 8 in der Dorfstraße soll der Anhänger des Fahrers einen dort abgestellten Pkw gestreift haben, wie es weiter heißt.