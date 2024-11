Möser - Raser sind in Möser (Jerichower Land) schon länger ein Ärgernis. Nun haben Beamte vom Polizeirevier Jerichower Land am Reformationstag Autofahrer ins Visier genommen.

Bei der Geschwindigkeitskontrolle waren Polizeibeamte im Zeitraum von 8.40 bis 11.30 Uhr vor Ort im Einsatz. Die Geschwindigkeitskontrolle sei in beide Fahrtrichtungen - in Fahrtrichtung Burg sowie in Richtung Magdeburg - in der B 1 vorgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung.

Demnach hielten die Polizeibeamten insgesamt fünf Fahrzeugführer an, da diese die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 überschritten. Der Spitzenreiter wurde mit 70 Stundenkilometer gemessen.