große umleitungen haben eine ende Gerwischer Marathon-Baustelle auf B1 am Ziel: Ab diesem Tag rollt der Verkehr wieder

Noch liegt das letzte B1-Teilstück ohne Asphalt da, aber das Baustellen-Ende in Gerwisch ist in Sicht. Zum Ende der langwidrigen Sanierung der B1 hat sich prominenter Besuch angekündigt. So ist der Zeitplan.