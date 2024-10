Es klingt nach klassischem Radfahrer-Übersehen-Unfall: In Burg ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Die Polizei ermittelt.

Autofahrer übersieht in Burg Radfahrer: Mann muss nach Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus

Nach einem Unfall in Burg, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist, ermittelt nun die Polizei.

Burg - Am Nachmittag vom 30. September 2024 ist es in Burg (Jerichower Land) in der Magdeburger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden ist.

Polizei sichert Spuren und ermittelt

Wie die Polizei informiert, hat sich der Crash kurz nach 16 Uhr ereignet. Dabei habe ein 51-Jähriger mit seinem Wagen in die Nicolaistraße abbiegen wollen. Er soll beim Abbiegevorgang einen 46-jährigen Fahrradfahrer übersehen haben, wie es weiter heißt.

Bei dem Zusammenstoß ist der Radfahrer verletzt worden. Er ist von einem Rettungsdienst in das Burger Krankenhaus gebracht worden, wo er behandelt wurde. An der Unfallstelle hat die Polizei Spuren gesichert und eine Unfallanzeige aufgenommen.