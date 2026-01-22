An drei Tagen ist in der Woche an der B1 in Hohenseeden geblitzt worden. Über 200 Fahrer gingen der Polizei dabei ins Netz. Von leichten Überschreitungen bis hin zum Höchstwert von 94 km/h ist alles dabei gewesen.

B1 wird zur Rennstrecke: Blitzer erwischt über 200 Fahrer an drei Tagen in Hohenseeden

An drei Tagen hat die Polizei in Hohenseeden an der B1 geblitzt. Mehr als 200 Überschreitungen hat es dabei gegeben.

Hohenseeden. - An drei Tagen in Folge ist Anfang der Woche in Hohenseeden an der B1 geblitzt worden. „Aufgrund einer aktuellen Beschwerde wurde der Messwagen innerorts bei erlaubten 50 km/h eingesetzt“, berichtet die Polizei.

Demnach wurde hier bereits am Montag, 19. Januar, bei 405 gemessenen Fahrzeugen 60 Überschreitungen festgestellt. Dabei befanden sich 30 Überschreitungen im Verwarngeld und ebenso viele im Bußgeldbereich. Höchster gemessene Wert lag bei 91 km/h.

Blitzer an der B1 in Hohenseeden: Polizei drei Tage im Einsatz

Am Dienstag den 20. Januar wurden bei 485 gemessenen Fahrzeugen 70 Überschreitungen festgestellt. Dabei befanden sich 44 Überschreitungen im Verwarngeld und 26 im Bußgeldbereich. Höchster gemessene Wert lag bei 94 km/h.

Aufgrund der bsiher festgestellten Verstöße ist der Messwagen auch am Mittwoch zum Einsatz gekommen. Bei 399 gemessenen Fahrzeugen wurden 73 Überschreitungen festgestellt. Dabei befanden sich 48 Überschreitungen im Verwarngeld und 25 im Bußgeldbereich. Höchster gemessene Wert lag bei 84 km/h bei einem PKW und 64km/ bei einem KW mit Gefahrgut.

Insgesamt sind bei 1289 gemessenen Fahrzeugen also 203 zu schnell unterwegs gewesen.