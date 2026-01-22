Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw in Magdeburg sind elf Menschen leicht verletzt worden.

Magdeburg. - Schwerer Unfall am Donnerstag (22. Januar 2026) in Magdeburg: In der Wiener Straße sind eine Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) und ein Lkw zusammengestoßen. Wie die Polizei informierte, befuhren die Bahn und der Lkw die Wiener Straße in Richtung Leipziger Straße.

Auf Höhe des Fuchsbergs bog der Lkw nach Angaben der Polizei trotz roter Ampel nach links ab und stieß daraufhin mit der Straßenbahn zusammen. Elf Passagiere in der Bahn erlitten leichte Verletzungen, nach Angaben einer Polizeisprecherin vor allem durch Glassplitter zerborstener Scheiben. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt.

Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Eurobereich, hieß es von der Polizei. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen.