Viele Verkehrssünder, massive Beschwerden von Bewohnern: Die Baustelle auf der B1 führt in Möser zu Problemen auf der Umleitungsstrecke. Hier ist die Polizei im Einsatz.

Baustelle auf der B1: Doppelt so schnell wie erlaubt - Polizei nimmt Raser auf Umleitung in Möser ins Visier

Trotz der offizielen Sperrung ist in Möser viel Verkehr zu beobachten.

Möser - Zu viel Verkehr, zu hohes Tempo. In Möser führt der Umleitungsverkehr zur Baustelle auf der Bundesstraße 1 zu vielen Beschwerden von Anwohnern. Nun ist die Polizei im Einsatz gewesen. Mit Erfolg.

Auf der Umleitungsstrecke kam nun der Messwagen der Polizei zum Einsatz. Hintergrund: Während der Baumaßnahme ist lediglich für Anwohner und Anlieger ein Umfahren der Baustelle über den Kirschweg bzw. den Kiesweg möglich.

Am Mittwoch, 21. Mai 2025, wurde binnen vier Stunden der Verkehr in Richtung Kirschweg gemessen, wie es in einer Mitteilung heißt. Maximal 30 Stundenkilometer sind hier für Fahrzeuge möglich. Der Messwagen registrierte während des Einsatzes 364 Pkw und 9 Lkw. Insgesamt 62 Verstöße wurden dabei festgestellt, wobei sich 52 im Verwarngeld- und 10 Verstöße im Bußgeldbereich bewegten.

Doppelt so schnell wie erlaubt - Raser in Möser ist ein Bewohner

Der schnellste Verkehrssünder auf dieser Strecke sei ein ortsansässiger Bürger gewesen, der mit 62 Stundenkilometer erfasst worden sei und demnach einen Bußgeldbescheid zugeschickt bekomme.

In Richtung B1 sind 376 Fahrzeuge registriert worden. Hier wurden über 70 Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 40 und 60 Stundenkilometer festgestellt. Diese Messungen würden jedoch wegen eines fehlenden Frontfotos nicht verwendet werden können, so der Hinweis.

Der Einsatz soll übrigens keine Eintagsfliege sein. Die Polizei weitere Kontrollen an - ob Anliegerverkehr oder Geschwindigkeitskontrollen - an den Umfahrungen der Baustelle in Möser durchführen.