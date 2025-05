Erst gabe es eine Ampel, dann war sie weg - viel zu früh. Nun gibt es einen Fußgängerüberweg an der Baustelle auf der B1 in Möser. Wer ihn nutzt und wer ihn vor allem nicht nutzt und warum.

Möser - Der Schulweg in Möser war unsicher geworden, da sich der Landesstraßenbaubetrieb bei der Sanierung der B1 selbst nicht an die Reihenfolge der Bauabschnitte hielt. So wurde eher mit dem Abbau der Ampel in der Thälmannstraße begonnen. Das war aber erst im dritten Bauabschnitt vorgesehen, der zu Beginn der Sommerferien starten sollte. Die Schüler, die jeden Morgen zur Schule müssen, hatte dabei niemand mehr auf dem Schirm.