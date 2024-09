Fahrraddiebe füllen im Jerichower Land einige Aktenordner der Polizei. In Burg ist nun ein Erfolg zu vermelden: Bei Ermittlungen ist ein rotes Fahrrad aufgetaucht.

Bei einem Dieb sichergestellt: Polizei in Burg sucht Besitzer von einem roten Fahrrad

Die Polizei in Burg hat dieses Fahrrad sichergestellt und sucht nun den Besitzer.

Burg - Bei den Ermittlungen zu einem Diebstahl hat die Polizei in Burg ein Fahrrad gefunden, dessen Besitzer nun gesucht wird.

Fahrrad ist nicht als gestohlen gemeldet worden

Es geht um ein rotes Damenfahrrad, das aus einem Fahrradständen am Vorplatz vom Burger Bahnhof entwendet worden sein soll, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Tat soll sich am 15. April gegen 10 Uhr ereignet haben.

Das Rad sei bislang noch nicht als gestohlen registriert. Demnach sucht die Polizei den Besitzer des Fahrrades, der mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis sein Fahrrad im Polizeirevier Jerichower Land in Burg abholen kann.