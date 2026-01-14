Dass Menschen Opfer über das Internet Opfer von vorgetäuschter Liebe werden, ist bekannt. Im Jerichower Land gibt es nun den ungewöhnlichen Fall, dass Gefühle zum Verschieben von Geld ausgenutzt werden.

Bekanntschaft aus dem Internet hat es nicht auf Liebe abgesehen - Frau für Überweisungen ausgenutzt

Zu einem eher ungewöhnlichen Fall vom sogenannten Love-Scamming - dem Vortäuschen von Liebe auf Social-Media-Plattformen - ist es nun im Jerichower Land gekommen.

Burg - Auffällige Transaktionen haben eine Bank-Mitarbeiterin aufmerksam gemacht. Durch ihren Hinweis ist ein eher ungewöhnlicher Fall von Internetbetrug im Jerichower Land aufgeflogen.

Neudeutsch Love-Scamming (das Vorgaukeln von Gefühlen und Liebe über das Internet) ist eine Masche, bei der die Opfer um Geld gebracht werden. Das Polizeirevier im Jerichower Land ist nun auf eine andere Art von Liebebetrug gestoßen.

Love-Scamming im Jerichower Land: Unbekannte nutzen Internet für Betrugsmaschen

Dabei steht eine 35-Jährige im Mittelpunkt. Sie habe nach eigenen Angaben über einen Social-Media-Kanal eine Person kennengelernt, die zu sie eine Liebesbeziehung aufgebaut habe, heißt es. Die Beteiligten hätten sich aber nie getroffen.

Beim intensiven Austausch von Nachrichten habe der Unbekannte irgendwann darum gebeten, Geld entgegenzunehmen. Das sollte auf andere Konten weitergeleitet werden, „da angeblich kein Zugriff auf das eigene Konto bestanden habe“, so eine Mitteilung.

Die Polizei bekommt es auch im Jerichower Land mit Cyberkriminalität wie dem Betrug über das Internet zu tun. Symbolfoto: Fabian Strauch/dpa

Die Frau tat, worum sie gebeten wurde und hat vermutlich Gelder aus strafbaren Handlungen entgegengenommen und weiterversandt. Um wieviel Geld es sich gehandelt hat, darüber wird von der Polizei nicht aufgeklärt.

Dann kam die aufmerksame Bank-Mitarbeiterin ins Spiel, die bei Blick auf die auffälligen Transaktionen den Hinweis an die Kundin gab, sich an die Polizei zu wenden.

Polizei im Jerichower Land rät, bei Fragen nach Geld hellhörig zu werden

Jetzt liegt der Fall bei der Kriminalpolizei.

Die Polizei nutzt diesen Vorgang, um auf die Gefahren im Internet hinzuweisen. Speziell dann, wenn Gefühle und Fragen nach Geld im Spiels sind. Das sollte nicht weitergegeben und bei Zweifeln Kontakt zu Beamten oder die Bank aufgenommen werden.