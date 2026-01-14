Wegen sexuellen, zum Teil schweren Missbrauchs in zehn Fällen sitzt ein Mann aus dem Jerichower Land auf der Anklagebank vom Landgericht Stendal. Das Opfer ist seine Enkelin. Die Familie war ahnungslos.

Im Prozess um den mehrfachen Missbrauch eines Mädchens im Jerichower Land ist nun am Landgericht Stendal das Urteil gefällt worden. Angeklagt war der Opa des Kindes.

Stendal - Es sind ungeheure Taten, die der Mann aus der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow am Landgericht Stendal einräumt. In zehn Fällen soll er seine Enkelin missbraucht haben. Zum Teil schwer.