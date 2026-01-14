Landgericht Stendal fällt Urteil Schwerer sexueller Missbrauch: Mann aus Jerichower Land gesteht scheußliche Handlungen an Enkelin
Wegen sexuellen, zum Teil schweren Missbrauchs in zehn Fällen sitzt ein Mann aus dem Jerichower Land auf der Anklagebank vom Landgericht Stendal. Das Opfer ist seine Enkelin. Die Familie war ahnungslos.
Aktualisiert: 14.01.2026, 15:01
Stendal - Es sind ungeheure Taten, die der Mann aus der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow am Landgericht Stendal einräumt. In zehn Fällen soll er seine Enkelin missbraucht haben. Zum Teil schwer.