Liebe auf Holzschildern, 300 Rosen ohne Rechnung und Angeklagte, die wutschnaubend aus dem Saal stapfen – die fünf verrücktesten Momente 2025 aus dem Burger Amtsgericht

Die kuriosesten Fälle am Gericht Burg 2025: Von Liebesbotschaften bis Rosen-Betrug

Warum ein Mann wegen 300 Rosen vor Gericht stand.

Burg - Manchmal schreibt das Leben die besten Geschichten – und das Burger Amtsgericht liefert sie frei Haus. Hier unsere Highlights aus 2025. Unsere Top 5 zwischen Angeklagten im „Paralleluniversum“, „Krankenkassenkarte statt Personalausweis“ und „Fahren ohne Fahrerlaubnis, obwohl man eigentlich im Knast sein sollte“.