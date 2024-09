Unbekannte haben in Burg (Jerichower Land) einen Van gestohlen. Bei einem Autohaus ist ein VW Multivan direkt von der Verkaufsfläche weggekommen.

Dreiste Diebe schlagen bei Autohaus in Burg zu: Begehrter VW Multivan gestohlen

In Burg ist vom Gelände eines Autohauses ein VW Multivan gestohlen worden.

Burg - Von einer Verkaufsfläche eines Autohauses in Burg ist ein VW Multivan gestohlen worden. Wie die Polizei informiert, sollen die Diebe auf einem Gelände an der Magdeburger Straße in der Zeit vom 11. September 2024, 19 Uhr, bis 12. September 2024, 9.30 Uhr, zugeschlagen haben.

Lesen Sie auch: Darum sind Multivans bei Dieben so begehrt.

Ob und wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Wagen teils geschoben oder auch gegebenenfalls mit einem Anhänger abgeschleppt worden sei, heißt es weiter.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Van. Spuren sind von der Polizei gesichert worden. Die Ermittlungen laufen. Dabei wird auch auf Hinweise von möglichen Zeugen gesetzt. Wer etwas beobachtet hat oder über die Tat weiß, meldet sich im Polizeirevier unter Telefon (03921) 92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.