Die Polizei vom Revier im Jerichower Land ermittelt zu einem Diebstahl in einem besonders schweren Fall. In Parchau bei Burg ist ein Zaun aufgeschnitten und eine Geldbörse gestohlen worden.

Dreister Diebstahl in Dorf bei Burg: Diebe schneiden Zaun auf und lassen Geldbörse mitgehen

Die Polizei vom Revier im Jerichower Land hat Ermittlungen zum Diebstahl in der Burger Ortschaft Parchau eingeleitet.

Parchau - Zu einem besonders schweren Fall von Diebstahl ist es am Vormittag vom 3. Juni 2024 am Blumenthaler Ende in Parchau gekommen. Wie die Polizei informiert, haben unbekannte Täter kurz vor 10 Uhr einen Zaun eines Grundstücks aufgeschnitten, um sich Zutritt zu verschaffen.

Zeugenhinweise sind von der Polizei erbeten

Aus einem Auto, das nicht verschlossen war, haben sie anschließend eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, Geldkarten und Bargeld mitgehen lassen.

Von Beamten sind Spuren gesichert worden, Ermittlungen laufen. Hinweise zur Tat oder die Täter sind telefonisch unter (03921) 92 00 von der Polizei erbeten.