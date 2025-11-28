In Biederitz ist es erneut zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft.

Biederitz. - In Biederitz Rehberge ist es am Donnerstag, den 27. November, zu einem weiteren Einbruch gekommen. Darüber informierte zuletzt die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach sei die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Im Gebäude wären sämtliche Räume begangen und durchwühlt worden.

Zum entstandenen Schaden kann bislang noch nichts mitgeteilt werden, so die Polizei weiter. Durch die Beamten der Kriminalpolizei wäre eine intensive Spurensuche und -sicherung durchgeführt worden.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder Informationen zu tatverdächtigen Personen haben, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-​Mail (levd.prev-​jl(at)polizei.sachsen-​anhalt.de) aufzunehmen.