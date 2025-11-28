Ein Kellerbrand in Bergzow hat am Freitagmorgen für einen Einsatz von 24 Feuerwehrleuten aus Elbe-Parey gesorgt. Die Familie muss das Haus zunächst verlassen.

Bergzow. - Die Katze auf dem Baum ist ein ständiges Klischee, wenn es um die Einsätze von Feuerwehrleuten geht. In diesem Fall musste das Tier am Freitagmorgen jedoch aus dem brennenden Keller gerettet werden. Der Kellerbrand hat sich am Freitagmorgen in der Friedenstraße in Bergzow ereignet, wie Marko Gummelt, stellvertretender Gemeindewehrleiter, berichtet.