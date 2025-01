Metalldiebe haben in einem Betrieb in Burg (Jerichower Land) im großen Stil zugeschlagen: Sie haben Teile mit einem Gewicht von einer halben Tonne entwendet.

Eine halbe Tonne: Diebe lassen in Burg aus einem Betrieb Metallteile mitgehen

Metalldiebe haben in Burg während der Winterpause einer Firma zugeschlagen und Teile mit einem Gewicht von etwa einer halben Tonne gestohlen.

Burg - Böse Überraschung für einen metallverarbeitenden Betrieb in Burg (Jerichower Land): In der Winterpause sind Metalldiebe in die Firma eingestiegen.

Schaden für Burger Firma durch die Metalldiebe beträgt mindestens 10.000 Euro

Die Diebe müssen viel Zeit gehabt haben: Unbekannte haben die Winterpause einer Betriebes in Troxel genutzt, um in die Räumlichkeiten der Firma einzudringen. Wie die Polizei informiert, haben sie bei ihrem Beutezug aus einer Halle Metallteile mit einem Gewicht von etwa einer halben Tonne mitgehen lassen.

Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise werden unter Telefon (03921) 92 00 entgegengenommen.