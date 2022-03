Erwischt: 38-Jähriger fährt in Burg mit gestohlenem Fahrrad herum

Polizeibeamte in Burg kontrollierten am Montag einen Radfahrer. Bei der Befragung der Herkunft des mitgeführten Fahrrades konnte dieser keine glaubhaften Angaben machen.

Burg (vs) - Bei einer Verkehrskontrolle am Montag, den 21. März 2022, gegen 02.41 Uhr in Burg Süd wurde ein Radfahrer kontrolliert, der mehrmals in der Stadt Burg ohne Rad gesehen wurde. Bei der Befragung der Herkunft des mitgeführten Fahrrades konnte dieser keine glaubhaften Angaben machen.

Bei einer freiwilligen Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurde von den Beamten ein frisch durchtrenntes Spiralschloss sowie ein Bolzenschneider aufgefunden.

Das Fahrrad sowie das Schloss und der Bolzenschneider wurden sichergestellt. Gegen den 38-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.