Bei einem Wettbewerb lobt die Stadtverwaltung von Burg und das Campus-Projekt zur Belebung der Innenstadt die Übernahme der Miete für ein Geschäft aus. Der Laden ist aber nicht mehr verfügbar.

Barbershop durchkreuzt Pläne der Stadt Burg in der Innenstadt: Mietfreier Laden ist schon vergeben

Burg. - Es ist sicherlich die pfiffigste Idee, die im Zuge der Belebung der Innenstadt von Burg umgesetzt weden soll. Bei einem Wettbewerb soll die Miete für einen Pop-Up-Laden von Stadtverwaltung und Campus-Projekt übernommen werden. Doch Überraschung: Das Geschäft ist schon anderweitig vergeben. Wohl an einen Barbershop.