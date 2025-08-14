weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Barbershop statt Pop-Up: Innenstadt Burg verliert Ladenfläche

Zwei Bewerber, aber kein Geschäft Barbershop durchkreuzt Pläne der Stadt Burg in der Innenstadt: Mietfreier Laden ist schon vergeben

Bei einem Wettbewerb lobt die Stadtverwaltung von Burg und das Campus-Projekt zur Belebung der Innenstadt die Übernahme der Miete für ein Geschäft aus. Der Laden ist aber nicht mehr verfügbar.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 15.08.2025, 11:23
Anders als geplant, steht das Ladengeschäft in der Schartauer Straße 27 in Burg nicht mehr für den Pop-Up-Wettbewerb der Stadtverwaltung und vom Campus-Projekt zur Verfügung.
Anders als geplant, steht das Ladengeschäft in der Schartauer Straße 27 in Burg nicht mehr für den Pop-Up-Wettbewerb der Stadtverwaltung und vom Campus-Projekt zur Verfügung. Foto: Marco Papritz

Burg. - Es ist sicherlich die pfiffigste Idee, die im Zuge der Belebung der Innenstadt von Burg umgesetzt weden soll. Bei einem Wettbewerb soll die Miete für einen Pop-Up-Laden von Stadtverwaltung und Campus-Projekt übernommen werden. Doch Überraschung: Das Geschäft ist schon anderweitig vergeben. Wohl an einen Barbershop.