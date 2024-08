Möckern - Unfall verursacht und dann abgehauen. Ein Autofahrer zeigt in Möckern (Jerichower Land) Reue und meldet sich bei der Polizei.

So geschehen am Abend vom 24. August 2024. Da rief ein Autofahrer bei der Polizei an, um anzugeben, dass er Stunden zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hat, wie es in einer Mitteilung heißt.

Was war passiert? Der Fahrer, ein 56-Jähriger, soll auf Höhe des Bahnübergangs in der Burger Straße zwei Verkehrszeichen gerammt und abgebrochen haben. Beamte haben hier die Überreste eines von der Verkehrsinsel stammenden Schildes sowie von einem anderen in Höhe der Zimmerstraße gefunden.

Mit dem Mann sind Polizisten dann auch vor Ort gewesen, um ihn zum Hergang zu befragen. Dies soll allerdings nicht einfach gewesen sein: er soll stark alkoholisiert und von einem Sturz daheim verletzt gewesen sein, wie es weiter heißt. Ein Atemalkoholtest brachte Gewissheit und ergab einen Wert von 2,6 Promille.

Schilderungen stimmen nicht überein - auch schon betrunken am Steuer?

Die Schilderungen hätten mit den zuerst getätigten Angaben überein gestimmt. Daher muss nun die Verkehrsermittlung ran und für Klarheit sorgen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Mann betrunken am Steuer gesessen hat - ebenso, dass er erst danach zur Flasche gegriffen hat. Daher wurden zwei Blutprobenentnahmen mit zeitlichen Verzug veranlasst, um diesen Umstand zu ermitteln.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo seine Sturzwunden behandelt und Blutprobenentnahmen vorgenommen wurden. Seinen Führerschein ist er jedenfalls los, eine Strafanzeige läuft.

Wer etwas zum Unfallgeschehen beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei in Burg unter der Telefon (03921) 92 00.