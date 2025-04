Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Freitag, 11. April 2025, in Burg gekommen. Auf dem Gelände eines Unternehmens im Industrie- und Gewerbepark war Feuer ausgebrochen.

Feuer lodert im Industrie- und Gewerbepark Burg: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Pappbestände von Firma in Flammen

Impressionen vom Feuerwehreinsatz am Freitag, 11. April 2025, im Industrie- und Gewerbepark Burg.

Burg. - Bereits bei der Anfahrt von der B246a sind Rauchschaden sichtbar. Vor Ort wird schnell klar, dass Verstärkung her muss. Im Industrie- und Gewerbepark (IGP) Burg war Feuer ausgebrochen.

Am Freitagvormittag, 11. April 2025, ist auf dem Gelände eines Unternehmens im Burger Industrie- und Gewerbepark (IGP) Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot vorgehen.

Mehrere Bestände aus Papier und Pappe waren auf dem Gelände eines Unternehmens im Industrie- und Gewerbepark Burg in Flammen aufgegangen. Foto: Feuerwehr Burg

Bei der Alarmierung hatte es geheißen, dass eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden sei, heißt es in einer Mitteilung. Am Einsatzort wurde klar, dass es kein Routineeinsatz werden würde. Die Burger Feuerwehr wurde mit eigenen Kräften verstärkt, zusätzlich rückten die Feuerwehren aus Niegripp, Parchau, Detershagen und Schartau mit an.

Impressionen vom Feuerwehreinsatz am Freitag, 11. April 2025, im Industrie- und Gewerbepark Burg. Foto: Feuerwehr Burg

Die Löschmaßnahmen seien durch Wind erschwert worden. Eine Ausbreitung des Feuers sei durch den beherzten Einsatz der ersten Einsatzkräfte unterbunden worden. Mit den nachrückenden Kameraden wurden eine stabile Wasserversorgung aufgebaut und die Flammen schließlich unter Kontrolle gebracht.

Mit Atemschutzgerät ausgestattet gingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Industrie- und Gedwerbepark Burg gegen das Feuer vor. Foto: Feuerwehr Burg

Die Feuerwehr hebt den gezielten Einsatz vom Löschwasser sowie die gut funktionierende Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Unternehmens hervor. Gegen 12 Uhr hieß es dann „Feuer aus!“.