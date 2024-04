Ein Panzer hat in Burg in Flammen gestanden. Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen des Brandes.

Panzer brennt in Burg: Kriegsmaschine im Goethepark angezündet

Ein Panzer ist in Burg in Brand gesteckt worden. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Burg/DUR. - Zu einem Brand ist es am Freitagmittag in einem Panzer im Goethepark in Burg gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sollen zuvor zwei Kinder bemerkt worden sein, die auf dem sowjetischen Panzer im Burger Goethepark herumkletterten. Dort habe es kurze Zeit später gebrannt.

Es sei davon auszugehen, dass die Kinder Gegenstände entzündeten und sie anschließend in eine Öffnung des Panzers warfen, woraufhin dann der Innenraum der Kriegsmaschine in Brand geraten sei. Die Feuerwehr Burg habe den Brand in kurzer Zeit gelöscht, heißt es.

Die Polizei ermittelt in dem Fall.