Ggen 17 Uhr heult am Dienstag die Sirene über Burg. Einsatzort ist ein Gebäudekomplex an der Bahnhofstraße.

Feueralarm: Großeinsatz in Burg

Die Feuerwehr wurde zu einem Einsatz an die Bahnhofstraße gerufen.

Burg - Am Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr wieder zu einem Einsatz gerufen worden, die Sirene heult über Burg. Ziel der Kräfte ist die Bahnhofstraße gegenüber vom Burger Bahnhof.

In dem Gebäudekomplex war einst das Burg-Hotel, hat auch das DRK mal Senioren betreut. Nun ist dort das Institut für Berufliche Bildung, das Weiterbildungen anbietet, außerdem private Wohnungen und ein Dialysezentrum. Auf dem Areal befindet sich auch ein Netto-Supermarkt.

In dem Gebäudekomplex war einst auch das Burg-Hotel untergebracht. Foto: Thomas Pusch

Da viele Menschen durch ein Feuer in Gefahr sein könnten, mobilisiert die Rettungsleitstelle zahlreiche Kräfte. Neben Feuerwehrleuten aus Burg rücken auch Retter der Freiwilligen Feuerwehr Niegripp mit Fahrzeugen an, darunter auch die Drehleiter. Das sorgt natürlich auch für Aufsehen bei den Anwohnern. Letztlich stellt es sich aber als Fehlalarm heraus. „Er wurde vermutlich durch Wasserdampf aus einer Dusche ausgelöst“, so Burgs Wehrleiter Jens Wiedemann gegenüber der Volksstimme.